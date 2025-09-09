Антонио Кассано: «Итальянцам не хватает смелости брать иностранных тренеров. Пиоли после «Милана» выбрал деньги, закончил с настоящим футболом, «Фиорентина» сделала ужасный выбор, вернув его»

Антонио Кассано раскритиковал Стефано Пиоли за работу в Саудовской Аравии.

Экс-тренер «Милана» возглавлял «Аль-Наср » в прошлом сезоне, а после увольнения получил должность в «Фиорентине».

«После «Милана » Пиоли выбрал деньги. Это значит, что он такой же, как другие, и решил закончить с настоящим футболом. Потом он решил вернуться, но, на мой взгляд, «Фиорентина » сделала ужасный выбор. Когда уезжаешь в Аравию, теряешь весь энтузиазм.

После ухода Палладино я советовал Праде взять Андони Ираолу . Он потрясающий тренер с огромной харизмой. Мне ответили, что уже сделали ставку на Пиоли . В Италии нам не хватает смелости для приглашения иностранных тренеров», – отметил экс-форвард «Милана» в шоу Viva el Futbol.