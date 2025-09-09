  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Антонио Кассано: «Итальянцам не хватает смелости брать иностранных тренеров. Пиоли после «Милана» выбрал деньги, закончил с настоящим футболом, «Фиорентина» сделала ужасный выбор, вернув его»
4

Антонио Кассано: «Итальянцам не хватает смелости брать иностранных тренеров. Пиоли после «Милана» выбрал деньги, закончил с настоящим футболом, «Фиорентина» сделала ужасный выбор, вернув его»

Антонио Кассано раскритиковал Стефано Пиоли за работу в Саудовской Аравии.

Экс-тренер «Милана» возглавлял «Аль-Наср» в прошлом сезоне, а после увольнения получил должность в «Фиорентине».

«После «Милана» Пиоли выбрал деньги. Это значит, что он такой же, как другие, и решил закончить с настоящим футболом. Потом он решил вернуться, но, на мой взгляд, «Фиорентина» сделала ужасный выбор. Когда уезжаешь в Аравию, теряешь весь энтузиазм.

После ухода Палладино я советовал Праде взять Андони Ираолу. Он потрясающий тренер с огромной харизмой. Мне ответили, что уже сделали ставку на Пиоли. В Италии нам не хватает смелости для приглашения иностранных тренеров», – отметил экс-форвард «Милана» в шоу Viva el Futbol.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?23446 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fiorentina News
logoАнтонио Кассано
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМилан
logoФиорентина
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАндони Ираола
logoБорнмут
logoсерия А Италия
logoСтефано Пиоли
logoпремьер-лига Англия
logoРаффаэле Палладино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кассано заявил, что Леау играет, «чтобы впечатлить девушек». Вингер «Милана» ответил: «Он так меня любит 😭»
2018 июля, 20:30
Кассано об Энрике: «Месси среди тренеров, он ставит космический футбол. Луис – ценное дополнение к «ПСЖ»
121 июня, 08:16
Кассано об Индзаги: «Катастрофа, «Интер» спустил скудетто в унитаз. Объясните мне, почему они 3 раза не выиграли чемпионат за 4 последних года»
5325 мая, 15:03
Главные новости
Роналду забил 943-й гол в карьере – Венгрии с пенальти
33 минуты назад
Рангник на электровелосипеде доехал от раздевалки до поля в матче квалификации ЧМ-2026. Тренеру Австрии из-за операции запрещено нагружать ногу
10 минут назадФото
Холанд забил 47 голов за Норвегию в 45 матчах – покер Молдове к 52-й минуте. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
2914 минут назад
Мбаппе забил 52-й гол за Францию и обогнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами
1323 минуты назад
Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года
833 минуты назад
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
1644 минуты назад
Мостовой про Тедеско: «Непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. Его агенты хорошо зарабатывают деньги»
28сегодня, 18:54
Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди – но не Лапорта (Cadena SER)
18сегодня, 18:49
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Португалия против Венгрии
315сегодня, 18:45Live
Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»
19сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Венгрия – Португалия – 1:2. Роналду забил с пенальти. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Сербия – Англия – 0:2. Мадуэке забил. Онлайн-трансляция
644 минуты назадLive
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
111 минут назад
Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию
21 минуту назад
Кейн забил 74-й гол гол за сборную Англии. У форварда «Баварии» 6 мячей в 7 последних играх за англичан
131 минуту назад
Франция – Исландия – 0:1. Андри Гудьонсен открыл счет. Онлайн-трансляция
454 минуты назадLive
Холанд забил 7 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
341 минуту назад
Во время презентации Аспиликуэты в «Севилье» включилась система полива поля. В это время защитник позировал в форме новой команды
41 минуту назадВидео
«Рубин» заплатит около 2,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего бомбардира «Генгама» Сива
сегодня, 18:52
Товарищеские матчи. Уэльс принимает Канаду, США встретятся с Японией, Австралия обыграла Новую Зеландию
2сегодня, 18:45Live