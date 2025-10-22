Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в ЛЧ, забив «Брюгге» в 17 лет и 242 дня

17-летний Леннарт Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в ЛЧ.

Полузащитник открыл счет на 5-й минуте матча с «Брюгге » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0, первый тайм).

В возрасте 17 лет и 242 дней Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в турнире – на 121 день моложе Джамала Мусиалы , которому ранее принадлежал этот рекорд.