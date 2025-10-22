Флик о Ла Масии: «Среди игроков академии царит семейный дух. Эта связь им очень помогает»

Ханси Флик высказался о значимости академии «Барселоны».

«Отличительная черта Ла Масии в том, что все игроки естественным образом связаны друг с другом.

Видно, что царит семейный дух, и это очень здорово.

У нас также есть игроки 2007 года рождения, которые играют вместе с юности, и эта связь им очень помогает», – отметил главный тренер «Барселоны».