Флик о Ла Масии: «Среди игроков академии царит семейный дух. Эта связь им очень помогает»
Ханси Флик высказался о значимости академии «Барселоны».
«Отличительная черта Ла Масии в том, что все игроки естественным образом связаны друг с другом.
Видно, что царит семейный дух, и это очень здорово.
У нас также есть игроки 2007 года рождения, которые играют вместе с юности, и эта связь им очень помогает», – отметил главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Universal
