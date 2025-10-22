Тренер «Карабаха» Гурбанов про 1:3 в ЛЧ: «В нашей лиге нет такого сильного давления. «Атлетик» способен прессинговать все 90 минут и заставлять ошибаться»

Тренер «Карабаха» высказался после первого поражения команды в Лиге чемпионов.

Сегодня «Карабах » уступил «Атлетику » (1:3) на выезде в матче 3-го тура общего этапа турнира. Ранее команда из Азербайджана одержала две победы – над «Бенфикой» и «Копенгагеном».

«Поздравляю «Атлетик» с очень зрелищным для болельщиков матчем. Мы не хотели проигрывать и боролись до конца. Они играют динамично, на больших скоростях.

Мы продолжаем борьбу. «Атлетик» способен прессинговать все 90 минут, и игроки испытывали большее давление, чем в матче с «Бенфикой». Несмотря на хорошую игру в атаке, мы не смогли хорошо завершить матч».

В нашей лиге нет такого сильного давления, и они больше привыкли к этому в чемпионате Испании. «Атлетик» – одна из наиболее быстро атакующих команд. Соперник заставляет совершать ошибки», – сказал Гурбан Гурбанов .