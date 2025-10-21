Азербайджанские СМИ приписали Вальверде слова, что «Атлетик» может победить «Карабах» 9:0. Эрнесто опроверг: «Можете представить, чтобы какой-нибудь тренер сказал такое? Возмутительно»

Эрнесто Вальверде опроверг, что делал пренебрежительные замечания о «Карабахе».

«Атлетик » сыграет с азербайджанской командой в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 22 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Перед игрой в азербайджанских СМИ появились сообщения о том, что главный тренер клуба из Бильбао якобы сказал своим игрокам, что они могут победить 9:0. Вальверде ответил на вопрос об этом на пресс-конференции.

«Это один из лучших вопросов, которые мне когда-либо задавали... и я хочу на него ответить. Можете себе представить, чтобы какой-нибудь тренер сказал такое своим игрокам? Возмутительно, что мне приписывают такие слова. «Карабах » выше нас в турнирной таблице потому, что они этого заслуживают. Мы должны оставаться скромными», – сказал испанский специалист.

«То, что говорят о нашем желании победить 9:0, – это ужасно. Мы уважаем их. Победа 1:0 была бы нормальным результатом. Это команда, которая играет свободно, у нее хорошая полузащита и атака. В составе много иностранных игроков – бразильцев, колумбийцев, поляков... Мы должны быть осторожны. Они хорошо играют в атаке. Они чемпионы своей страны и будут оказывать давление, чтобы победить. Они больше отдыхали, они часто ротируют состав», – добавил Вальверде.