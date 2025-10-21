  • Спортс
  ЦСКА пропустил от «Акрона» с пенальти за фол Абдулкадырова на Беншимоле. Защитник задел ногу форварда, выбивая мяч
ЦСКА пропустил от «Акрона» с пенальти.

На 60-й минуте матча FONBET Кубка России защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров зацепил ногу нападающего Жилсона Беншимола, выбивая мяч из штрафной.

Главный судья Сергей Цыганок изучил видеоповтор и решил назначить пенальти в ворота армейцев. Беншимол реализовал одиннадцатиметровый – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
