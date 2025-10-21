ЦСКА пропустил от «Акрона» с пенальти за фол Абдулкадырова на Беншимоле. Защитник задел ногу форварда, выбивая мяч
ЦСКА пропустил от «Акрона» с пенальти.
На 60-й минуте матча FONBET Кубка России защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров зацепил ногу нападающего Жилсона Беншимола, выбивая мяч из штрафной.
Главный судья Сергей Цыганок изучил видеоповтор и решил назначить пенальти в ворота армейцев. Беншимол реализовал одиннадцатиметровый – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости