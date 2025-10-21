«Керкез играет как 10-летний, ван Дейк провел один из худших матчей. Если ваш лидер играет не очень хорошо, это может отразиться на остальных». Невилл об обороне «Ливерпуля» в игре с «МЮ»

Гари Невилл раскритиковал оборону «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед».

Мерсисайдцы потерпели поражение со счетом 1:2 в 8-м туре АПЛ.

«Я думаю, что индивидуальная игра защитников «Ливерпуля» была по-настоящему плохой. Левый защитник [Милош Керкез] еще не освоился. Он играет как 10-летний, бегает повсюду.

Конор Брэдли сыграл нормально – на самом деле он ничего не делал плохо, – но я еще не видел, чтобы Вирджил ван Дейк был так ненадежен. Он провел одну из своих худших игр. Он был сам не свой. И если ваш капитан и лидер играет не очень хорошо, это может отразиться на всех остальных», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.