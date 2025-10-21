  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»
2

Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»

Джонатан Та похвалил Харри Кейна за работу в обороне.

«Слишком мало говорят о том, как Харри работает в обороне. Он подталкивает нас всех, ведет за собой. Харри постоянно возвращается назад, в оборону.

Этому нельзя научить – это должно идти изнутри, ты должен сам этого хотеть. Когда кто-то вроде Харри Кейна делает это, он заряжает всех вокруг. Именно это делает его особенным», – сказал защитник «Баварии». 

В среду «Бавария» примет «Брюгге» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1985 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoБавария
logoДжонатан Та
logoХарри Кейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Компани о расизме от фанатов «Брюгге» в 2021-м: «Меня называли «обезьяной», хотя я играл за сборную Бельгии 17 лет. У меня все еще нет слов»
9сегодня, 17:40
«Бавария» готова продать Нюбеля за 20-25 млн евро, если продлит контракт с Нойером
7сегодня, 13:23
Главные новости
Дьокереш забил впервые за 10 матчей – 2 гола «Атлетико» в ЛЧ
23 минуты назад
Лига чемпионов. «Арсенал» против «Атлетико», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом»
63924 минуты назадLive
Матч «Барселоны» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован»
2924 минуты назад
За фолы Забарного судья назначил 2 пенальти в пользу «Байера» в матче с «ПСЖ». Украинец получил прямую красную во 2-м эпизоде, у немецкой команды удален Андрих
4533 минуты назад
Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
4844 минуты назад
Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами отменен
9746 минут назад
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА – с «Динамо» Махачкала
2956 минут назад
ЦСКА выиграл группу с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном» в Кубке России
1157 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА одолел «Акрон», «Спартак» победил «Динамо» Махачкала, «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
511сегодня, 19:32
Холанд забил в 12 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 22 гола на отрезке
18сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
ПСВ – «Наполи». 3:1 – Ман забил, у Тила ассист, у Буонджорно автогол. Онлайн-трансляция
239 секунд назадLive
Мартинелли врезался в Льоренте у боковой линии – судья назначил штрафной в пользу «Арсенала». «Канониры» забили «Атлетико» со стандарта
1 минуту назад
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. 1:3 – Нмеча сделал дубль, Бенсебайни реализовал пенальти, Антон забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Юнион» – «Интер». 0:4 – у Эспозито гол и ассист, Чалханоглу реализовал пенальти, Думфрис и Лаутаро забили. Онлайн-трансляция
74 минуты назадLive
«Арсенал» – «Атлетико». 4:0 – Дьокереш сделал дубль. Онлайн-трансляция
278 минут назадLive
«Байер» – «ПСЖ». 2:6 – Дембеле забил, у Хвичи 1+1, Дуэ сделал дубль, Андрих и Забарный удалены. Онлайн-трансляция
4610 минут назадLive
«Гарсия – лучший кандидат для «Спартака», ситуацию надо довести до абсурда. Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги». Губерниев об испанце
413 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
616 минут назадLive
«Ни в одном чемпионате такое не назначили бы. Не хотелось бы видеть настолько легковесные пенальти в нашей хорошей и серьезной лиге». Лапочкин о 1-м голе «Акрона» ЦСКА
316 минут назад
Вратарь «Акрона» Тереховский о 1-м голе ЦСКА: «Вы же не с телефона смотрите, у вас столько ракурсов. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
719 минут назад