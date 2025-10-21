Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»

Джонатан Та похвалил Харри Кейна за работу в обороне.

«Слишком мало говорят о том, как Харри работает в обороне. Он подталкивает нас всех, ведет за собой. Харри постоянно возвращается назад, в оборону.

Этому нельзя научить – это должно идти изнутри, ты должен сам этого хотеть. Когда кто-то вроде Харри Кейна делает это, он заряжает всех вокруг. Именно это делает его особенным», – сказал защитник «Баварии».

В среду «Бавария » примет «Брюгге» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.