  • Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»
33

Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»

Ринат Билялетдинов против назначения Луиса Гарсии тренером «Спартака».

«У меня бы возник вопрос, если бы я себя поставил на сторону болельщиков «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»

Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора. Хотя бы хоть намекните. Кто вам подсовывает или рекомендует, кто в клубе отвечает за тренерскую селекцию? Почему именно он, а не кто-то другой?

Если вы хотите тренера из-за границы, то почему из Испании, а не Португалии или Италии, если вы просто зациклены и на наших тренеров не обращаете внимания? Российские специалисты – недотренеры для руководства «Спартака».

Если вести речь от лица болельщика «Спартака», меня интересует, почему клуб считает российских тренеров недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву? Это тренер со спартаковским прошлым. Это будет более понятно.

«Спартак» дал всплеск в ноябре прошлого года. Казалось, ну все, наконец-то пошло. Но чего-то весной не пошло. И потом морально надломились так, что надлом перенесли на начало этого сезона», – отметил экс-тренер «Рубина».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
