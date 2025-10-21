У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию

У Ламина Ямаля два голевых действия в матче с «Олимпиакосом».

Вингер «Барселоны» отметился результативной передачей на 7-й минуте игры с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, а на 68-й реализовал пенальти.

В этом сезоне 18-летний футболист принял участие в 9 матчах в составе «блауграны» и сборной Испании и забил три гола, а также восемь раз ассистировал партнерам.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь .