У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
У Ламина Ямаля два голевых действия в матче с «Олимпиакосом».
Вингер «Барселоны» отметился результативной передачей на 7-й минуте игры с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, а на 68-й реализовал пенальти.
В этом сезоне 18-летний футболист принял участие в 9 матчах в составе «блауграны» и сборной Испании и забил три гола, а также восемь раз ассистировал партнерам.
Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости