11

У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию

У Ламина Ямаля два голевых действия в матче с «Олимпиакосом».

Вингер «Барселоны» отметился результативной передачей на 7-й минуте игры с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, а на 68-й реализовал пенальти.

В этом сезоне 18-летний футболист принял участие в 9 матчах в составе «блауграны» и сборной Испании и забил три гола, а также восемь раз ассистировал партнерам.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1498 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛамин Ямаль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoОлимпиакос
logoЛа Лига
logoвысшая лига Греция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» – 6:1! Фермин сделал хет-трик, Рэшфорд – дубль, у Ямаля 1+1, у 17-летнего Дро Фернандеса ассист, Эссе удалили
58223 минуты назад
Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травм Ямаля: «Я этого не понял, Флик тоже был тренером сборной. Клубы хотят, чтобы игроки выступали за сборную – это повышает ценность активов»
41вчера, 21:50
Ямаль забил пенальти за свой клуб в испанской медиалиге
319 октября, 17:08Видео
Главные новости
Лига чемпионов. «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
22553 секунды назад
У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»
2617 минут назад
«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»
1920 минут назад
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» – 6:1! Фермин сделал хет-трик, Рэшфорд – дубль, у Ямаля 1+1, у 17-летнего Дро Фернандеса ассист, Эссе удалили
58223 минуты назад
Рэшфорд сделал 2 дубля за «Барсу» в ЛЧ. У форварда 9 (5+4) очков в 12 матчах сезона
2130 минут назад
Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»
1134 минуты назад
Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
1341 минуту назад
Гол Эль-Кааби «Барсе» отменили из-за офсайда Поденсе в предыдущем эпизоде – судья назначил пенальти. Форвард «Олимпиакоса» забил еще раз – с точки
1352 минуты назад
Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»
7856 минут назад
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Керкез играет как 10-летний, ван Дейк провел один из худших матчей. Если ваш лидер играет не очень хорошо, это может отразиться на остальных». Невилл об обороне «Ливерпуля» в игре с «МЮ»
только что
«Арсенал» – «Атлетико». Дьокереш, Сака, Альварес и Серлот играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9только что
Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»
5 минут назад
ЦСКА – «Акрон». 1:0 – Шуманский забил. Онлайн-трансляция
255 минут назадLive
Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»
112 минут назад
«Кайрат» и «Пафос» не забили – 0:0. Киприоты играли в меньшинстве с 4-й минуты
1821 минуту назад
Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
1037 минут назадФото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
6сегодня, 17:58
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Мукоко, Гирасси и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
54 минуты назад
ПСВ – «Наполи». Тил, Лукка, Мактоминей и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
155 минут назад