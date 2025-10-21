  • Спортс
  • Радимов о словах Талалаева: «Не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Не знаю, что он имеет в виду – что мне надо было идти тренировать?»
17

Радимов о словах Талалаева: «Не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Не знаю, что он имеет в виду – что мне надо было идти тренировать?»

Владислав Радимов отреагировал на заявление Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» ранее высказался о Радимове: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал. Не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают».

«Честно говоря, я не понимаю, что Андрей Талалаев имеет в виду.

Может быть, что мне надо было идти тренировать? Так 20 лет назад я еще в футбол играл, а Талалаева в 2005 году даже не знал. Поэтому не понимаю, какой мой поступок так его расстроил.

Но сейчас у меня с ним нормальные отношения, ничего криминального нет. Он такой – и я такой», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
