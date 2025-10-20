Как Аморим победил «Ливерпуль»? Разбор Лукомского и Палагина

И что не так сделал Слот.

«Ливерпуль» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). Четвертое поражение подряд чемпионской команды Арне Слота. А Рубен Аморим, наоборот, впервые с прихода в АПЛ добыл две победы подряд. Давайте разбираться в проблемах Слота, ходах Аморима и других тактических деталях.

«Ливерпуль» полностью повторил стартовое сочетание из матча против «Челси» до перерыва на сборные. Под вопросом было участие Ибраимы Конате, но француз все-таки вышел. Флориан Виртц снова начал на скамейке.

«Юнайтед» удивил Слота, выпустив Матеуса Кунью вместо Беньямина Шешко в атаке. Тренер «Ливерпуля» отметил, что его команда готовилась, просматривая матчи с Шешко, поэтому нападающий другого типажа удивил.

«Ливерпулю» снова навязали неудобный рисунок

На предматчевой пресс-конференции Слот еще раз проговорил тезис о стремлении к контролю: «Думаю, что стиль игры с длинными передачами и подборами не свойствен командам, которые выигрывали АПЛ в последние 10-20 лет. Если хочешь побеждать, нужно играть иначе».

Нехватка контроля и баскетбольный характер матчей – ключевые проблемы «Ливерпуля» на старте сезона. Пожалуй, именно в этом главное отличие нынешней команды от чемпионской – подробнее разбирали в этом материале .

План Аморима делал ставку на хаотичные ситуации с подборами и атаками после них. «Ливерпуль» откровенно теряется в таком сценарии. Первый гол – результат эпизода, которые Слот минимизирует своим футболом. Дальний пас, серия верховых и подбор:

Интересная особенность «МЮ» в таких моментах – игроки не открывались под скидку в случае возможной выигранной верховой, а сразу насыщали зону подбора. Будто бы дуэль за верховой мяч – лишь отвлекающий маневр. А настоящая задача – выиграть подбор и быстро атаковать после него:

За счет этой форы футболисты «Юнайтед» почти всегда лучше читали подбор. Прием давал «МЮ» сразу два ценных бонуса. Во-первых, «Ливерпулю» было труднее подчинить рисунок и вывести матч в любимый сценарий. Во-вторых, ситуации после подборов приводили к возможности атаковать «Ливерпуль», когда команда застревает в переходной стадии. Для «МЮ» такие атаки на пространстве весьма удобны.

Для максимизации преимущества на подборах Аморим отказался от коротких розыгрышей. Сенне Ламменс – лидер «МЮ» по количеству передач (46). Всего две были короткими! В стартовом рисунке такая стратегия приносила заметно больше выгод, чем вреда.

Еще одно упрощение Аморима: «МЮ» садился в 5-4-1 без прессинга

Обычно «МЮ» держит оборону в среднем блоке в структуре 5-2-3, из которой проще начать давление, когда соперник дает повод:

Против «Ливерпуля» было иначе – сразу садились в схему 5-4-1 даже без попыток перевести стадию выжидания в стадию давления:

Максимальная компактность и четыре игрока в средней линии делали опорную зону менее уязвимой, чем обычно.

В стандартном рисунке эту зону обороняют только двое – и один из них Бруну. Теперь же всегда было три футболиста (два опорных и ближайший фланговый):

Ситуативно свободными игроками у «Ливерпуля» становились крайние защитники – Конор Брэдли и Милош Керкез. Оба не очень хороши в созидании, когда надо получать мяч в статичном положении и находить правильные тонкие решения. Они могут быть опасны в атаке, но для этого должны получать мяч в движении на рывке. В первом тайме этого почти не происходило.

Тактический гамбит Аморима с Амадом сработал

Цитата Маттейса де Лигта после игры: «Мы знали, в чем заключаются слабости «Ливерпуля». Тренер нам показал. Слабость – их крайние защитники».

Для начала зафиксируем: подобные откровения – тревожная тенденция для «Ливерпуля». После прошлого тура в похожем духе высказывался Марк Кукурелья из «Челси», указывая на недоработки Салаха. Теперь пришла очередь крайних защитников, к которым тоже накопились вопросы на старте сезона.

Особый упор «Юнайтед» сделал на фланг Милоша Керкеза. Намерения подчеркнул выход на его край латералем Амада Диалло. Типичный ход для Аморима против команд ниже уровнем в матчах, где «Юнайтед» много владеет мячом. Но рискованный для топ-игры, где от латераля требуются не только подключения, но и оборонительные навыки, которых Амаду часто не хватает.

Баланс потенциальных выгод и проблем – в пользу «МЮ». Гости разрывали фланг Керкеза с помощью нескольких приемов:

● Индивидуальная магия Амада. Не только убойно обострял, но и почти не ошибался в выборе адресата. Закончил матч с точностью передач 95,7% – лучшая среди игроков основы «МЮ»;

● Связка с Брианом Мбемо. Хорошо зарекомендовала еще в прошлом туре с «Сандерлендом» (сопернику даже пришлось срочно менять схему). Против «Ливерпуля» тоже сработала. Не только гол, но и эпизоды, когда здорово сдваивали фланг Керкеза – классический инструмент команд, которые используют схему Аморима;

● Поддержка партнеров. По ходу игры распознали, что у Амада и Мбемо идет, и дополнительно нагружали зону. Как правило, под перепасовки смещались Матеус Кунья и Бруну.

При этом перфоманс Амада в защите не назовешь идеальным. В индивидуальных дуэлях хорошо сдерживал Коди Гакпо, но периодически застревал впереди. В защите оставалась четверка (тройка ЦЗ + Далот). На страхующего Де Лигта выпадала двойная нагрузка. Монументальный в этом сезоне голландец иногда не справлялся. В какой-то момент даже подошел к Амориму за дополнительной порцией подсказок.

Показателен момент, когда Аморим решил прервать гамбит – спустя 7 минут после того, как Амад получил желтую. Настолько рисковать португалец не захотел. Остаток матч «Юнайтед» заканчивал с куда более оборонительной парой латералей Далот-Доргу.

Что «Ливерпуль» пытался придумать в атаке?

«Ливерпуль» точно проиграл не из-за недостатка моментов. Их хватало. Как правило, пользовались тремя инструментами.

Во-первых, стандарты с попытками вывести кого-то на дальней в стиле «Арсенала».

Во-вторых, контратаки, которых хватало даже в рисунке с 63% владения. И особенно после выхода Экитике.

В-третьих, позиционные розыгрыши, на которых хочется остановиться подробнее.

Самым частым вариантом от Слота была структура, в которой Салах и Гакпо держат ширину, а между линиями открываются Мак Аллистер, Собослаи и Исак. Причем именно в таком сочетании – с Исаком ближе к правому флангу. Крайние защитники Керкез и Брэдли в выжидательной позиции и тоже готовы подключаться, если обнаружат свободную зону.

Не принесло «Ливерпулю» прямо массы моментов, но редкие позитивные эпизоды все же извлекали. Как правило, приходили из ситуаций, когда Исак уводил за собой Шоу и создавал дыру в обороне «Юнайтед». Ей мог пользоваться либо сам Исак (увел и открылся), либо партнеры.

Во втором тайме от этого варианта отказались. Слот врубил фирменный режим в моменты, когда «Ливерпуль» уступает в счете. Пошли максимально атакующие замены для расшатывания рисунка. Собослаи превратился в правого защитника. Пару опорных начали играть Кертис Джонс и Фло Виртц. Впереди четверка Гакпо-Экитике-Исак-Салах. Схематически – 4-4-2. На практике – ультратакующие 4-2-4.

Замены Слота породили дилемму: хватит ли «Ливерпулю» атакующего напора, чтобы сравнять, или «Юнайтед» накажет хозяев за чрезмерную открытость состава?

Козыри могли извлечь обе стороны. «Ливерпуль» – через тотальное наполнение атаки:

«Юнайтед» – через дыры, которые у «Ливерпуля» возникали из-за открытости опорной:

Судьбу определили стандарты. Для «Ливерпуля» получилась практически копия матча с «Кристал Пэлас». Тогда пропустили решающий после аута. Сегодня – после углового. Общая черта – соперник наказывал не сразу, а с помощью второй волны атаки. В момент, когда атакующие игроки «Ливерпуля» повыскакивали с мест и побросали зоны.

В этот раз на дальней образовалась ситуация 1-в-3:

Слот после матча признал, что дилемма обернулась в пользу соперника: «Не хочу использовать это как оправдание, но мы так плохо расставились – что сегодня, что с «Пэлас», – потому что на поле было 7-8 игроков с атакующим мышлением. Обычно их всего 4-5. Игроки в любом случае должны были лучше отработать момент. Но думаю, это не случайность, что в таком атакующем составе мы пропускаем именно после стандартов».

Еще кое-что важное

● Стандарты начинают решать чемпионскую гонку? Перед туром Слот жаловался, как распределяются голы: «Арсенал» с помощью стандартов забивает и набирает очки, а «Ливерпуль», наоборот, пропускает и теряет. Выходные – олицетворение тренда. «Арсенал» победил благодаря фирменному угловому. «Ливерпуль» – проиграл. Отрыв увеличился с одного до четырех очков.

● Сенне Ламменс провел максимально уверенный матч. Вытащил все, что реально было вытащить (и заколдовал штанги). А еще был самым вовлеченным в игру футболистом «МЮ», запуская мяч вперед под подборы (делал это качественно и с любой ноги).

● Салах не забил любимому сопернику. Получил три отличных шанса, но не использовал ни одного. Арне Слот заменил его на Джереми Фримпонга перед финальным штурмом. Все правда грустно.

● У ворот «Ливерпуля» пугающе часто возникают моменты такого типа – все обороняющиеся смотрят на мяч, а в опорной зоне готовые пробивать оппоненты:

Без профильного опорника-организатора в таких эпизодах трудно. В прошлом сезоне «Ливерпуль» маскировал беду, контролируя матчи, допуская меньше переходных эпизодов. Пропал любимый сценарий – сразу же вскрылась проблема.

***

«Ливерпуль» снова был хуже оппонента по части стартовых планов. У команды Слота проявился ряд слабостей, в которые соперники вполне осознанно бьют. Удары Аморима были весьма точными. Вердикт Слота («Если посмотреть рисунок матча, то прежде всего бросается, как сильно мы суетились») – мед для ушей Аморима. Именно к этому – к хаосу и суете – толкал его план.

После перерыва Арне кое-что починил, кое-где помогала обычная готовность рисковать и бросать в бой все более атакующее сочетание. В совокупности команда Слота создала достаточно, чтобы отыграться. И, возможно, даже после этого претендовать на победу.

«Ливерпуль» – команда в поисках. Пока не видно даже очертаний баланса. Хвалить можно только за отдельные ходы.

«МЮ» в этой встрече сыграл от соперника. Стартовый план был тонким и точным. Во второй половине не обошлось без везения. В целом, хорошая работа Аморима, но держим в уме, что задачи в других матчах будут серьезно отличаться от сегодняшней. По этой игре не сделаешь выводов, как продвигается построение команды.

Фото: Gettyimages /Carl Recine