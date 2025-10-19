«Ливерпуль» опустился на 3-е место в списке фаворитов на чемпионство в АПЛ. «Арсенал» – 1-й у букмекеров, «Ман Сити» – 2-й

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в АПЛ-2025/26.

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре (1:2) и опустился на 3-е место в линии. Теперь коэффициент на титул мерсисайдцев составляет 5.00. Перед сезоном «Ливерпуль» котировался главным фаворитом за 2.80.

Вторым у букмекеров идет «Манчестер Сити» (4.30), первым – «Арсенал» (1.81).

Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.81

2. «Ман Сити» – 4.30

3. «Ливерпуль» – 5.00

4. «Челси» – 20.00

5. «Манчестер Юнайтед» – 50.00

6. «Тоттенхэм» – 65.00

«МЮ» выиграл у «Ливерпуля» всего второй матч из 15 последних в АПЛ. В двух победах – идентичные расклады