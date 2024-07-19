Боатенг получил условный штраф 200 000 евро за нанесение телесных повреждений девушке. Экс-игрок «Баварии» заплатит только при повторном правонарушении

Джерома Боатенга оштрафовали на 200 тысяч евро условно за избиение девушки.

Ранее экс-защитник «Баварии» и сборной Германии, ныне выступающий за австрийский , обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.

Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро, который он должен будет выплатить только в случае повторного правонарушения. Также суд вынес игроку предупреждение.

Сторона обвинения требовала оштрафовать Джерома на 1,12 миллиона евро, в то время как адвокат заявил, что «рассказ об избиении был сфабрикован».

Сам Боатенг отрицал, что ударил свою бывшую девушку и бросил в нее фонарь и сумку-холодильник во время отпуска.

В пятницу судья Сюзанна Хеммерих, оглашая приговор, заявила, что версия защиты не выдерживает критики.

Боатенг избил бывшую девушку – получил штраф, хотя грозил реальный срок. Его другая подруга совершила суицид (тогда тоже открывали дело)

Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой

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