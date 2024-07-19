Боатенг получил условный штраф 200 000 евро за нанесение телесных повреждений девушке. Экс-игрок «Баварии» заплатит только при повторном правонарушении

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу высшая лига Австрия происшествия ЛАСК Джером Боатенг деньги Футбол

Джерома Боатенга оштрафовали на 200 тысяч евро условно за избиение девушки.

Ранее экс-защитник «Баварии» и сборной Германии, ныне выступающий за австрийский ЛАСК, обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.

Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро, который он должен будет выплатить только в случае повторного правонарушения. Также суд вынес игроку предупреждение.

Сторона обвинения требовала оштрафовать Джерома на 1,12 миллиона евро, в то время как адвокат Боатенга заявил, что «рассказ об избиении был сфабрикован».

Сам Боатенг отрицал, что ударил свою бывшую девушку и бросил в нее фонарь и сумку-холодильник во время отпуска.

В пятницу судья Сюзанна Хеммерих, оглашая приговор, заявила, что версия защиты не выдерживает критики.

Боатенг избил бывшую девушку – получил штраф, хотя грозил реальный срок. Его другая подруга совершила суицид (тогда тоже открывали дело)

Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой

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14 комментариев
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Условный штраф - это круто, одно из "лучших" наказаний, которые встречал.
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адвокат Боатенга заявил, что «рассказ об избиении был сфабрикован».- Рафик был полностью невиновник, классика
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Потомок Ангольцев - женоненавистник, но это другое)
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судья говорит, что версия защиты слабая, но дает условный штраф для миллионера. Это какой то немецкий вариант - убьет, тогда приходите
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Будь он белым - уже сидел бы на киче.
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Истинный фанат Сюткина.
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Очень странное наказание. Да его даже наказанием назвать нельзя
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Используя футбольную терминологию Джерому нужно быть очень аккуратным.
Получив жёлтую в следующем матче бывшая может выйти в гарантированно выигранный финал.
Читаешь о брошенных фонарях и сумках-холодильниках...
Где то на Пиренеях нервно засмеялся Бартра.
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Один раз - не три-два-раз....
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В смысле? Одного раза недостаточно? Что происходит, какой-то судак может избить женщину и получить… предупреждение?! Типа давайте не будем ссориться, договорились? Вы же больше так не будете, правда (подмигивает)? Это ад.
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Ответ Goshish
Условный штраф - это круто, одно из "лучших" наказаний, которые встречал.
Нужно срочно перенять в Россию такой чудесный закон)
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Ответ Птюч
Нужно срочно перенять в Россию такой чудесный закон)
Так это мать-родина подобных «законов», что вы.
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