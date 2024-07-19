Боатенг получил условный штраф 200 000 евро за нанесение телесных повреждений девушке. Экс-игрок «Баварии» заплатит только при повторном правонарушении
Джерома Боатенга оштрафовали на 200 тысяч евро условно за избиение девушки.
Ранее экс-защитник «Баварии» и сборной Германии, ныне выступающий за австрийский ЛАСК, обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.
Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро, который он должен будет выплатить только в случае повторного правонарушения. Также суд вынес игроку предупреждение.
Сторона обвинения требовала оштрафовать Джерома на 1,12 миллиона евро, в то время как адвокат Боатенга заявил, что «рассказ об избиении был сфабрикован».
Сам Боатенг отрицал, что ударил свою бывшую девушку и бросил в нее фонарь и сумку-холодильник во время отпуска.
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