Андреас Перейра перешел в «Палмейрас» из «Фулхэма». Сумма трансфера – 10 млн евро, контракт – до декабря 2028 года
Бразильский клуб выплатил за 29-летнего полузащитника 10 миллионов евро. Игрок подписал контракт с новой командой до декабря 2028 года.
Перейра провел в английском клубе 3 сезона. В 33 матчах в АПЛ в прошлом сезоне он забил 2 мяча и сделал 4 голевых передачи.
Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Гранаду», «Валенсию», «Лацио» и «Фламенго».
В активе Андреаса 10 матчей за сборную Бразилии и 2 гола. С его статистикой можно также ознакомиться здесь.
Фото: соцсети «Палмейраса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Палмейраса»
