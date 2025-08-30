Андреас Перейра перешел в «Палмейрас» из «Фулхэма». Сумма трансфера – 10 млн евро, контракт – до декабря 2028 года

Андреас Перейра перешел в «Палмейрас» из «Фулхэма».

Бразильский клуб выплатил за 29-летнего полузащитника 10 миллионов евро. Игрок подписал контракт с новой командой до декабря 2028 года.

Перейра провел в английском клубе 3 сезона. В 33 матчах в АПЛ в прошлом сезоне он забил 2 мяча и сделал 4 голевых передачи.

Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Гранаду», «Валенсию», «Лацио» и «Фламенго».

В активе Андреаса 10 матчей за сборную Бразилии и 2 гола. С его статистикой можно также ознакомиться здесь .

Фото: соцсети «Палмейраса».