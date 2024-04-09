Дело против главы «Телеспорта» Макаренко открыли из-за невозврата кредита «Сберу» на 4,7 млрд рублей («Коммерсантъ»)

Стали известны подробности задержания Петра Макаренко.

Ранее стало известно, что Макаренко был задержан правоохранительными органами и будет находиться под домашним арестом до 4 мая.

Владелец компании «Телеспорт» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Гагаринском суде Москвы сообщили, что уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными с трансляцией спортивных мероприятий».

Как сообщает «Коммерсантъ», уголовное дело было возбуждено еще 4 марта следователем по особо важным делам по заявлению представителей ПАО «Сбербанк». Поводом для него стал невозврат «Телеспортом» кредита на сумму 4,7 млрд рублей.

В пятницу сотрудники полиции провели обыск в коттедже Макаренко в деревне Борки. У бизнесмена отобрали мобильный телефон, разрешив позвонить адвокату.

«Мой подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, дал подробные пояснения, и мы ожидали, что на этом все следственные действия будут завершены», – сказал адвокат предпринимателя Сергей Касьянов.

Обыски также прошли в офисе компании в «Москва Сити».

«По большому счету это была формальность в рамках расследования уголовного дела, не было «масок-шоу» или чего-либо подобного. Петр Владимирович убежден, что в его действиях нет ни состава, ни события преступления», – заявил адвокат.

Касьянов отметил, что возбуждение уголовного дела в отношении его подзащитного будет обжаловано у прокурора и руководства УВД и при необходимости – в суде.

Председательствующий Гагаринского райсуда Алишер Ларин отказался избрать исключительную меру пресечения для Макаренко, ограничившись домашним арестом в той же деревне. Туда обвиняемого отвезли сотрудники ФСИН, надев на его ногу электронный браслет.

«Не видим смысла обжаловать меру пресечения, будем добиваться отмены самого уголовного дела», – сказал адвокат Макаренко. По словам юриста, его клиент уверен, что его дело искусственно было переведено из гражданско-правовых отношений и разбирательств в арбитражном суде в уголовную плоскость.

Отмечается, что в 2021 году Сбербанк рассматривал возможность покупки контрольного пакета акций «Телеспорт Груп». Однако сделка не состоялась из-за неподтвержденных расходов компании на 1,9 млрд рублей и отсутствия оплаты около 14 млрд рублей перед МОК и УЕФА, а также окончившегося уголовным делом банкротства компании «2Медиа2».

В итоге Сбербанк вошел в структуру компании через свои «дочки», купившие 1% у единоличного владельца акций, которые потом приобрел гендиректор Okko Сергей Шишкин. Планировались серьезные финансовые вливания для сохранения прав на спортивные трансляции, банковские гарантии и аванс на 5,1 млрд руб., 4,7 млрд из этой суммы приходились на кредит.

Источники в банковских кругах сообщают, что Макаренко не выполнил свои обязательства перед «Сбером» по передаче прав на трансляции, оставшись должным группе до 5,7 млрд рублей. При этом общая сумма его задолженности перед всеми кредиторами составляет около 20 миллиардов рублей.

В конце прошлого года Шишкин подал иск к с требованием исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп» и взыскать убытки в размере 1,8 млрд рублей.

Отмечается, что одну из дочерних структур «Телеспорта» – ООО «Телеспорт Медиа» – ФНС требует признать банкротом, а ряд банков приостановили операции по счетам «Телеспорт Груп» еще в марте из-за задолженностей перед ФНС в размере 115,77 млн руб.