Нидерланды обыграли Финляндию в гостях – 2:0. Забили Депай и Думфрис

Финляндия уступила Нидерландам в матче квалификации ЧМ-2026.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 6-й минуте открыл нападающий Мемфис Депай . На 23-й отличился защитник Дензел Думфрис .

Нидерланды одержали победу в первом же матче в отборе на ЧМ-2026.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026