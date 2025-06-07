Матч окончен
Нидерланды обыграли Финляндию в гостях – 2:0. Забили Депай и Думфрис
Финляндия уступила Нидерландам в матче квалификации ЧМ-2026.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 6-й минуте открыл нападающий Мемфис Депай. На 23-й отличился защитник Дензел Думфрис.
Нидерланды одержали победу в первом же матче в отборе на ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 18:45, Олимпийский стадион
Завершен
0 - 2
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2365 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости