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Нидерланды обыграли Финляндию в гостях – 2:0. Забили Депай и Думфрис

Финляндия уступила Нидерландам в матче квалификации ЧМ-2026.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 6-й минуте открыл нападающий Мемфис Депай. На 23-й отличился защитник Дензел Думфрис.

Нидерланды одержали победу в первом же матче в отборе на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 18:45, Олимпийский стадион
Финляндия
Завершен
0 - 2
Нидерланды
Матч окончен
Нисканен
90’
85’
Гакпо   Симонс
Иванов   Валакари
76’
Тенхо   Камара
70’
Алхо   Нисканен
70’
69’
Рейндерс   Клюйверт
69’
Депай   Вегорст
62’
Аке   ван де Вен
61’
Рейндерс
Похьянпало   Челльман
55’
Луд   Йенсен
55’
46’
ван Хекке   де Врей
2тайм
Перерыв
28’
ван Хекке
23’
  Думфрис
6’
  Депай
Финляндия
Градецки, Иванов, Хосконен, Тенхо, Уронен, Кайринен, Пелтола, Алхо, Антман, Похьянпало, Луд, Йоронен, Синисало, Пиккарайнен, Тикканен, Камара, Йенсен, Юрю, Нисканен, Валакари, Сухонен, Челльман, Пукки
Запасные: Сухонен, Челльман, Пиккарайнен, Тикканен, Камара, Синисало, Юрю, Йоронен, Валакари, Пукки, Йенсен, Нисканен
1тайм
Нидерланды:
Флеккен, Аке, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Фримпонг, Гакпо, Депай, Олей, Схерпен, Гертрюйда, Хато, де Врей, ван де Вен, Симонс, Виффер, Клюйверт, Ланг, Мален, Вегорст
Запасные: Сухонен, Челльман, Пиккарайнен, Тикканен, Камара, Синисало, Юрю, Йоронен, Валакари, Пукки, Йенсен, Нисканен
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Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2365 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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