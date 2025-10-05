  • Спортс
  Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»
14

Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»

Хасанби Биджиев недоволен назначением пенальти в матче с «Балтикой».

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение со счетом 0:2 в 11-м туре Мир РПЛ. На 40‑й минуте встречи мяч попал в руку защитника Мохамеда Аззи в штрафной площади. Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11‑метровый удар после просмотра видеоповтора.

– «Динамо» остается домашней командой?

– Если будут такие пенальти ставить, как сегодня, то конечно, будет домашняя команда. Уже в который раз мы от этого страдаем.

Пенальти, на мой взгляд, был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Он бьет не в ворота, не в партнера, бьет себе в землю. Как можно такие пенальти ставить? Уже надоело. Я считаю, что такие пенальти ставить нельзя. И это был ключевой момент в игре, потому что фактически игра была равная.

Понятно, что в конце там допустили ошибку, когда мы уже сняли всех, чтобы отыграться. А другого ничего и не было, мы понимали, что не дадим им ничего создать, – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
