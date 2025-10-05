У Рэшфорда 4 гола и 4 ассиста в 8 последних матчах за «Барселону» и Англию. Форвард впервые забил в Ла Лиге – «Севилье»
У Маркуса Рэшфорда 8 очков в 8 последних играх.
Английский форвард забил «Севилье» в 8-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Это первый гол Рэшфорда в чемпионате Испании. Игрок арендован «Барселоной» у «Манчестер Юнайтед».
В 7 последних матчах за каталонский клуб Рэшфорд забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. До этого был гол за Англию в матче отбора ЧМ-2026 с Сербией.
Подробная статистика нападающего доступна здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
