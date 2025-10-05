Экс-судья Итурральде о падении Ромеро в штрафной «Барсы»: «Это не пенальти. Исаак и Араухо хватали друг друга, и игрок «Севильи» упал, почувствовав контакт»
Пенальти в ворота «Барселоны» в матче с «Севильей» назначен ошибочно.
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Команды проводят матч в рамках 8-го тура Ла Лиги. На 10-й минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Рональдом Араухо. Главный судья встречи Алехандро Муньис назначил 11-метровый, Алексис Санчес забил с точки.
«На мой взгляд, это не пенальти, была борьба. Два игрока хватали друг друга, и когда игрок «Севильи» почувствовал контакт, то упал», – сказал Итурральде.
Фото: кадры из трансляции Movistar+
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
