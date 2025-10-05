У Постекоглу ни одной победы за 7 матчей во главе «Ноттингема» – 5 поражений и 2 ничьих
Эндж Постекоглу не может победить с «Ноттингемом» уже 7 матчей.
В 7-м туре АПЛ команда проиграла «Ньюкаслу» (0:2).
При Постекоглу, сменившим на посту главного тренера Нуну Эшпириту Санту в сентябре, «Ноттингем Форест» потерпел 5-е поражение.Также было две ничьих, побед нет до сих пор.
«Ноттингем» идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ с 5 очками. В следующем матче команда примет «Челси» в чемпионате. Игра пройдет 18 октября.
«Ноттингем» поддерживает Постекоглу после 6 матчей без побед, но игра с «Ньюкаслом» может повлиять на позиции тренера (BBC)
