Хайкина могут вызвать в сборную Израиля. Вратарь «Буде-Глимт» хочет играть за Норвегию (Walla)

Никиту Хайкина могут пригласить в сборную Израиля.

У российского вратаря есть паспорта Израиля и Великобритании.

Как сообщает Walla, перед началом квалификационного этапа ЧМ-2026 в сборной Израиля рассматривали возможность вызова голкипера «Буде-Глимт », но в итоге остановились на кандидатурах Даниэля Переца и Омри Глазера.

Однако теперь израильтяне снова изучают возможность приглашения Хайкина , поскольку Перец и Глазер почти не получают игровой практики в своих клубах – «Гамбурге» и «Црвене Звезде».

Отмечается, что убедить Никиту будет сложно – он хочет получить гражданство Норвегии и считает себя кандидатом на вызов в сборную этой страны.

Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»