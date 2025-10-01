Хайкина могут вызвать в сборную Израиля. Вратарь «Буде-Глимт» хочет играть за Норвегию (Walla)
Никиту Хайкина могут пригласить в сборную Израиля.
У российского вратаря есть паспорта Израиля и Великобритании.
Как сообщает Walla, перед началом квалификационного этапа ЧМ-2026 в сборной Израиля рассматривали возможность вызова голкипера «Буде-Глимт», но в итоге остановились на кандидатурах Даниэля Переца и Омри Глазера.
Однако теперь израильтяне снова изучают возможность приглашения Хайкина, поскольку Перец и Глазер почти не получают игровой практики в своих клубах – «Гамбурге» и «Црвене Звезде».
Отмечается, что убедить Никиту будет сложно – он хочет получить гражданство Норвегии и считает себя кандидатом на вызов в сборную этой страны.
Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Walla
