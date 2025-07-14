Хайкин о сборной России: «Я общался с тренером вратарей, которым восхищаюсь. Мы поддерживаем связь, но в этой ситуации мой визит туда не поможет»

Никита Хайкин высказался о контакте с представителями сборной России.

«Я общался с тренером вратарей национальной сборной, которым восхищаюсь и которого уважаю.

Он всегда меня поддерживал и следил за мной. Мы поддерживаем связь, но в сложившейся ситуации мой визит в сборную России не поможет.

У нас общее понимание того, что происходит и что лучше для меня сейчас», – сказал в интервью VG вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин .

Тренером вратарей сборной России является Виталий Кафанов .

Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»