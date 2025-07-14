Хайкин о сборной России: «Я общался с тренером вратарей, которым восхищаюсь. Мы поддерживаем связь, но в этой ситуации мой визит туда не поможет»
Никита Хайкин высказался о контакте с представителями сборной России.
«Я общался с тренером вратарей национальной сборной, которым восхищаюсь и которого уважаю.
Он всегда меня поддерживал и следил за мной. Мы поддерживаем связь, но в сложившейся ситуации мой визит в сборную России не поможет.
У нас общее понимание того, что происходит и что лучше для меня сейчас», – сказал в интервью VG вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин.
Тренером вратарей сборной России является Виталий Кафанов.
Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости