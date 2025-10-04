Слот о неназначенном пенальти на Исаке в матче с «Челси»: «В ЛЧ такой поставили бы. У АПЛ другие стандарты»
Арне Слот высказался о неназначенном пенальти в матче с «Челси».
«Ливерпуль» проиграл лондонцам в 7-м туре АПЛ (1:2).
На 73-й минуте Александер Исак и Рис Джеймс начали борьбу за мяч за пределами штрафной «Челси». Форвард «Ливерпуля» получил удар по лицу в штрафной, после чего оказался на газоне. Главный судья Энтони Тэйлор на усмотрел в этом эпизоде 11-метровый.
«На этой неделе в Лиге чемпионов за такое назначили бы пенальти. В Премьер-лиге другие стандарты», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости