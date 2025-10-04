Левников ошибочно назначил пенальти в пользу «Локо», считает экс-судья Федотов: «ВАР показал арбитру неправильные ракурсы. Касерес просто положил руку на поясницу Руденко»

Пенальти в дерби «Локомотива» и «Динамо» назначен ошибочно, считает экс-судья.

Бело-голубые принимают железнодорожников в 11-м туре Мир РПЛ (3:4, первый тайм).

В первом тайме вингер гостей Александр Руденко упал в штрафной площади соперника после контакта с Хуаном Касересом . Видеоассистенты позвали главного судью встречи Кирилла Левникова к монитору. Тот, ознакомившись с повтором, назначил 11-метровый в ворота хозяев. Алексей Батраков забил с точки.

«Ошибается ВАР в лице Иванова, ошибается и Левников после просмотра повтора. Главному арбитру показали неправильные ракурсы. Левников находился в лучшей позиции из всех возможных, лучше не бывает. Обратная диагональ, видел все действия, сделал жест отрицания рукой.

Что увидел Левников по ракурсам Иванова, я не знаю. Конечно, никакого 11-мерового тут нет. Игрок «Динамо » Касерес просто положил руку на поясницу, не сделал никакого дополнительного движения. А соперник, почувствовав руки, поджал ноги и упал. Это не симуляция, но и не пенальти», – сказал бывший арбитр Игорь Федотов.