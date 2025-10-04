В ворота «Уфы» не назначили пенальти в матче против костромского «Спартака». Жилмостных наступили на ногу в штрафной уфимцев

В матче «Уфа» – «Спартак К» произошел спорный эпизод.

На 10-й минуте встречи защитник уфимцев Давид Озманов наступил в своей штрафной на ногу футболисту соперника Денису Жилмостных, но главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал нарушение по итогам эпизода.

После 13 туров «Уфа» идет 14-й, «Спартак» возглавляет таблицу. В следующем матче клуб из Уфы 11 октября сыграет в гостях с «Соколом», костромичи в тот же день примут «КАМАЗ».