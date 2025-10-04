  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В ворота «Уфы» не назначили пенальти в матче против костромского «Спартака». Жилмостных наступили на ногу в штрафной уфимцев
Видео
0

В ворота «Уфы» не назначили пенальти в матче против костромского «Спартака». Жилмостных наступили на ногу в штрафной уфимцев

В матче «Уфа» – «Спартак К» произошел спорный эпизод.

На 10-й минуте встречи защитник уфимцев Давид Озманов наступил в своей штрафной на ногу футболисту соперника Денису Жилмостных, но главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал нарушение по итогам эпизода.

После 13 туров «Уфа» идет 14-й, «Спартак» возглавляет таблицу. В следующем матче клуб из Уфы 11 октября сыграет в гостях с «Соколом», костромичи в тот же день примут «КАМАЗ».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
logoУфа
Денис Жилмостных
logoСпартак Кострома
logoПервая лига
Давид Озманов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бавария» забила «Айнтрахту» на 15-й секунде – Диас замкнул прострел Гнабри
3 минуты назад
«Краснодар» выиграл в основное время впервые за 4 матча – у «Ахмата»
19 минут назад
«Краснодар» обыграл «Ахмат» – 2:0. Кордоба и Коста забили, Агкацев отбил пенальти, Ндонга удалили
6911 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Атлетик» принимает «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3011 минут назадLive
Чемпионат России. «Динамо» против «Локомотива», «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» победил «Ахмат», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
78811 минут назад
«Челси» – «Ливерпуль». Энцо, Исак, Гарначо, Салах в старте. Онлайн-трансляция
3111 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
812 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» обыграл «Сандерленд», «Арсенал» победил «Вест Хэм», «Тоттенхэм» одолел «Лидс»
33712 минут назадLive
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
12 минут назадТелеграм
Защитник «Ахмата» Ндонг плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта и получил красную. Хавбек «Краснодара» предупрежден «за провокационные действия»
517 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Кремонезе». 2:0 – Бонни забил и ассистировал Лаутаро. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Артета о 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» полностью заслужил победу. То, что делает Сака, – это потрясающе. Он очень стабилен и готов постоянно учиться»
6 минут назад
«Айнтрахт» – «Бавария». 0:1 – Диас забил на первой минуте! Онлайн-трансляция
711 минут назадLive
Рахимов о Кузяеве: «Ему сломали нос, по-моему. Он потерялся, в перерыве не понимал, что происходит»
14 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Волгу», «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
445 минут назад
Экс-президент «Зенита» Туфрин о ничьей с «Акроном»: «Дзюбе нужно сказать спасибо за очко. Соболев вообще не нравится, он не заиграет в команде. Сравнивая его с Мусаевым – это игроки разного уровня»
651 минуту назад
Семин может возглавить «МЛ Витебск». 78-летний тренер проведет переговоры с лидером чемпионата Беларуси на следующей неделе (Football.by)
6сегодня, 15:32
Ташуев о том, что Израиль не отстранили: «Как маленькие дети, которые специально все делают назло. Смешно. Это уродливые двойные стандарты и натуральная подлость»
5сегодня, 15:32
Эдегор травмировался в матче с «Вест Хэмом». Хавбека «Арсенала» трижды подряд меняют в первом тайме матча АПЛ – это антирекорд
5сегодня, 15:31
«Байер» обыграл «Унион» – 2:0. У леверкузенцев 3 победы и 3 ничьих при Юлманде
2сегодня, 15:28