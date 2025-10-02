Матч окончен
«Ковентри» Лэмпарда идет 2-м в Чемпионшипе с 8 матчами без поражений – 4 победы и 4 ничьих. Команда с 22 голами – самая результативная в лиге
Команда Фрэнка Лэмпарда идет на втором месте в таблице Чемпионшипа.
«Ковентри» разгромил «Миллуолл» (4:0) на выезде в матче 8-го тура Чемпионшипа.
В нынешнем сезоне «Ковентри», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, остается одной из двух команд турнира, у которой нет поражений. «Мидлсбро» также еще ни разу не проиграл.
«Ковентри» в 8 матчах одержал 4 победы и 4 раза сыграл вничью, набрав 16 очков и находясь на второй позиции в таблице, уступая «Мидлсбро» два балла.
При этом команда Лэмпарда также является на данный момент самой результативной в турнире, забив 22 гола. Ближайший преследователь по этому показателю «Бристоль Сити» – 14 мячей.
Чемпионшип. 8 тур
1 октября 18:45, Нью Ден
