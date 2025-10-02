«Ковентри» Лэмпарда идет 2-м в Чемпионшипе с 8 матчами без поражений – 4 победы и 4 ничьих. Команда с 22 голами – самая результативная в лиге

Команда Фрэнка Лэмпарда идет на втором месте в таблице Чемпионшипа.

«Ковентри» разгромил «Миллуолл » (4:0) на выезде в матче 8-го тура Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне «Ковентри», который возглавляет Фрэнк Лэмпард , остается одной из двух команд турнира, у которой нет поражений. «Мидлсбро » также еще ни разу не проиграл.

«Ковентри » в 8 матчах одержал 4 победы и 4 раза сыграл вничью, набрав 16 очков и находясь на второй позиции в таблице, уступая «Мидлсбро» два балла.

При этом команда Лэмпарда также является на данный момент самой результативной в турнире, забив 22 гола. Ближайший преследователь по этому показателю «Бристоль Сити» – 14 мячей.