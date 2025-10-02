  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ковентри» Лэмпарда идет 2-м в Чемпионшипе с 8 матчами без поражений – 4 победы и 4 ничьих. Команда с 22 голами – самая результативная в лиге
3

«Ковентри» Лэмпарда идет 2-м в Чемпионшипе с 8 матчами без поражений – 4 победы и 4 ничьих. Команда с 22 голами – самая результативная в лиге

Команда Фрэнка Лэмпарда идет на втором месте в таблице Чемпионшипа.

«Ковентри» разгромил «Миллуолл» (4:0) на выезде в матче 8-го тура Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне «Ковентри», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, остается одной из двух команд турнира, у которой нет поражений. «Мидлсбро» также еще ни разу не проиграл.

«Ковентри» в 8 матчах одержал 4 победы и 4 раза сыграл вничью, набрав 16 очков и находясь на второй позиции в таблице, уступая «Мидлсбро» два балла.

При этом команда Лэмпарда также является на данный момент самой результативной в турнире, забив 22 гола. Ближайший преследователь по этому показателю «Бристоль Сити» – 14 мячей.

Чемпионшип. 8 тур
1 октября 18:45, Нью Ден
Миллуолл
Завершен
0 - 4
Ковентри
Матч окончен
87’
  Кизлер-Хэйден
85’
ван Эвейк
83’
Томас-Асанте   Эндрюс
81’
  Симмс
Хардинг   Леонард
74’
Эмаху   Лангстафф
74’
Митчелл   Смоллбоун
74’
72’
Экклз   Вулфенден
72’
Райт   Симмс
72’
Сакамото   Кизлер-Хэйден
66’
  Райт
Кандл   Азиз
64’
53’
Торп   Аллен
Митчелл
46’
2тайм
Перерыв
42’
Райт
29’
  Райт
Брайен
17’
Миллуолл
Бенда, Брайен, Купер, Крама, Хардинг, Митчелл, Мазу-Сако, Эмаху, Кандл, Негли, Иванович
Запасные: Крокомб, Леонард, Лангстафф, Стердж, Бангура-Уильямс, Тэйлор, Смоллбоун, Балло, Азиз
1тайм
Ковентри:
Рашуорт, Дасилва, Китчинг, Томас, ван Эвейк, Граймз, Торп, Томас-Асанте, Экклз, Сакамото, Райт
Запасные: Уилсон, Эндрюс, Мэйсон-Кларк, Вулфенден, Кизлер-Хэйден, Брау, Аллен, Бидуэлл, Симмс
Подробнее
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoФрэнк Лэмпард
logoпремьер-лига Англия
logoКовентри
logoчемпионшип
logoМиллуолл
logoМидлсбро
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Артета про 2:0 с «Олимпиакосом»: «У «Арсенала» были периоды полного доминирования. Мы упускали верные моменты, но выдохнули после второго гола»
12вчера, 22:19
Тудор про 4-ю ничью подряд – с «Вильярреалом»: «У «Ювентуса» было слишком много суеты и нервозности, слишком много неточных простых пасов. И нельзя так пропускать на последних секундах»
14вчера, 21:59
Ханс-Дитер Флик: «Заслуженная победа «ПСЖ». «Барселона» была лучше в 1-м тайме, во 2-м устала и позволяла создавать слишком много моментов»
58вчера, 21:50
Энрике про 2:1 с «Барселоной»: «Великолепный матч, обе команды играют без грубых фолов и пытаются причинить сопернику боль при помощи мяча. «ПСЖ» был лучше во 2-м тайме»
21вчера, 21:39
Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. «Барселона» на вершине европейского футбола, впереди долгий путь – этот матч не имеет решающего значения»
17вчера, 21:32
У «Барселоны» 1 победа в 5 последних матчах в Лиге чемпионов
45вчера, 21:27
«Барселона» проиграла 3 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и выиграла один
35вчера, 21:18
«Барселона» проиграла впервые в этом сезоне – после 7 побед и ничьей
96вчера, 21:11
«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним
52вчера, 21:07
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» победил «Копенгаген»
1160вчера, 20:59Live
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Гасилин: «Батраков, Кисляк и Глушенков отдельный матч за «Ливерпуль» сыграли бы лучше Виртца на его позиции»
12 минут назад
Дибала и Ориана Сабатини сообщили, что у них будет первый ребенок, выложив видео с результатами УЗИ. Певица пошутила: «Смотри, он весь в меня»
1вчера, 22:40Фото
Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует»
4вчера, 22:31
Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»
вчера, 22:20
Де Брюйне сравнялся с Зиданом и Иньестой по ассистам в ЛЧ – 26. Среди хавбеков больше только у Гиггза, Ди Марии, Бекхэма и Хави (Opta)
8вчера, 22:19
Пеп о 2:2 с «Монако»: «Хорошая игра, «Ман Сити» создал много моментов. В концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном и получили пенальти – Гонсалес сначала коснулся мяча»
2вчера, 22:02
Холанд о 2:2 с «Монако» и пропущенном на 90-й голе: «Сити» не заслужил победы, во 2-м тайме мы делали что-то лишнее. Если бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти»
2вчера, 21:50
Хейлунд о 2:1 со «Спортингом»: «Фантастический вечер. Поблагодарил де Брюйне за ассисты, Кевин – легенда футбола»
5вчера, 21:43
Мендеш о 2:1 с «Барсой»: «ПСЖ» был на топ-уровне даже при большом числе травмированных. Мы знаем, что в этом году будет сложнее – все хотят нас обыграть»
8вчера, 21:38
«Арсенал» после поражения от «Ливерпуля» выиграл 5 матчей и 1 сыграл вничью, 4 победы – сухие
4вчера, 21:19