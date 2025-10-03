Горан Стеванович возглавил сборную Таджикистана. На должность рассматривали Василия Березуцкого и Федотова
Горан Стеванович возглавил сборную Таджикистана.
Решение о назначении 58-летнего сербского специалиста утвердила Федерация футбола республики. Тренер будет готовить команду к отборочным матчам Кубка Азии-2027.
Ранее сообщалось, что таджикская федерация рассматривает кандидатуры Василия Березуцкого, Владимира Федотова и еще одного российского специалиста.
Стеванович ранее возглавлял молодежную сборную Сербии и сборную Ганы. Также он работал ассистентом главного тренера сербской национальной команды. На клубном уровне специалист тренировал «Партизан», а также команды из Греции и Китая.
Контракт с новым тренером сборной Таджикистана рассчитан до конца марта 2026 года с возможностью продления.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Мир24»
