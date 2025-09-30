Березуцкий и Федотов – кандидаты на пост главного тренера сборной Таджикистана (Sport24)
Василий Березуцкий может возглавить сборную Таджикистана.
По информации Sport24, вариант с назначением Березуцкого обсуждается в Федерации футбола Таджикистана. Также обсуждаются кандидатуры бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и еще одного российского специалиста.
Сообщается, что нового главного тренера сборной Таджикистана планируется утвердить до 9 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
