Ташуев о создании мусульманской лиги в Москве: «Нормальное явление. Название, может, просто привлечет больше ребят с Кавказа. Будут заниматься футболом, а не где-то болтаться»

Сергей Ташуев прокомментировал создание мусульманской лиги в Москве.

Ранее стало известно , что в столице России создана мусульманская любительская футбольная лига. Участники матчей должны соблюдать дресс-код, мат запрещен.

«Мне кажется, создание разных лиг – нормальное явление сейчас. Это все любительские лиги: медиа, мусульманская или еще какая-то. Хорошее дело, что придумывают различные лиги. Это массовость, здоровье, много молодежи будет вовлечено. Эта лига будет объединять. Возможно, для кого-то это будет трамплин, чтобы перейти на более высокий уровень. Для кого-то будет хобби, где можно после работы просто мяч погонять. Я приветствую появление лиги.

Неважно, какой религии играют футболисты, а название, может, просто привлечет больше ребят с Кавказа. В Москве много мусульман проживает. Будут заниматься футболом, а не где-то болтаться. Правильно, что будут жестко наказывать за мат на поле. Это повысит культуру.

Я когда-то работал в белгородском «Салюте» и там даже на скамейке запрещали тренеру ругаться матом. Мне однажды во время матча офицер в мягкой форме сделал предупреждение. Я там как-то не так выразился. Дети же слышат. Надо знать, где материться. Потому что вокруг масса болельщиков, детей, поэтому надо аккуратнее.

Кулуарно мы понимаем, что это сленг такой. От него никуда не денешься. Но на самом деле это все нежелательно употреблять», – сказал бывший тренер клубов РПЛ .