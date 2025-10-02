Ташуев о Кубке: «Турнир сильно раздули, команды играют вторыми составами. Это неинтересно смотреть»

Сергей Ташуев раскритиковал формат проведения Кубка России.

«Стало очень много раздутых турниров. Сейчас на чемпионате мира хотят сделать 64 команды – это треть членов ФИФА . Турнир усредняется, интерес падает.

Вот сейчас наш раздутый Кубок России неинтересно смотреть, потому что команды РПЛ играют вторыми составами. Когда такое было? Клубы Первой лиги тоже играют вторыми составами, потому что у них практически нет шансов выиграть трофей. Так смысл им стараться?

Сильно турнир раздули. Мне кажется, это неправильно. Это неинтересно», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Текущий формат Фонбет Кубка России действует с 2022 года. 16 команд чемпионата России соревнуются в Пути РПЛ с групповым этапом, клубы Первой лиги и ниже играют в Пути регионов на стадии плей-офф.