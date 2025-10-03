  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
5

Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»

Тлекбек Акпаев отметил значимость матча «Кайрата» с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

«25 апреля 2002 года я имел честь получить из рук президента УЕФА Леннарта Юханссона для всего Казахстана билет в футбольную Европу — результат долгого и непростого пути.

Визит мадридского «Реала» показал всей стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. На Центральном стадионе Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов – миг, о котором мы мечтали», – написал бывший вице-президент Футбольного союза Казахстана в соцсетях.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportarena.kz
logoКайрат
logoSports – Казахстан
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кайрат» спрогрессировал благодаря матчу с «Реалом», это важный опыт. Против «Интера» и «Арсенала» есть шансы на успех». Крачковский об алматинцах в ЛЧ
15вчера, 18:05
Глава «Кайрата» о давке возле стадиона перед матчем с «Реалом»: «Сожалеем, что часть болельщиков испытала неудобства. Интерес к матчу был колоссальный, мы сделали все возможное, чтобы справиться»
4вчера, 09:10
Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»
36вчера, 08:13
Главные новости
У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг, «Интер» – 3-й. «ПСЖ» – 2-й среди самых молодых, «Челси» – 4-й (CIES)
1246 минут назад
ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду
28сегодня, 06:40Фото
28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости
24сегодня, 06:10
Новые пары в «Комбо» – угадаете связи? Игра для футбольных эрудитов
сегодня, 06:00Тесты и игры
«Аль-Иттихад» Бензема близок к назначению Консейсау (Foot Mercato)
7сегодня, 05:38
Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»
35сегодня, 05:21
Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»
11сегодня, 04:33
Дешам о Мбаппе: «Центральный нападающий, который любит свободу действий. Делает разницу благодаря огромным мощи и скорости»
9сегодня, 03:00
Алеррандро о безголевой серии из 7 матчей: «Меня взяли, чтобы я забивал. Работаю, чтобы совершенствоваться и забивать больше»
18сегодня, 02:38
Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»
46сегодня, 02:24
Ко всем новостям
Последние новости
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13 минуты назад
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
117 минут назад
«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ
3сегодня, 06:52
«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»
11сегодня, 06:19
Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)
4сегодня, 05:56
Кейн об атаке из глубины: «Нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Когда играешь «девятку», не так часто касаешься его»
2сегодня, 05:00
Давид Луиз о переходе в «Пафос» Ломакина: «Всегда любил играть в Европе. Во главе клуба люди с амбициями, они хотят развивать проект»
4сегодня, 04:46
Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом
5сегодня, 04:18
«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба
12сегодня, 03:55
Защитник «Локо» Ньямси: «Все московские клубы играют на хорошем, европейском уровне. Каждый матч против них трудный»
5сегодня, 03:37