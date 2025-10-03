Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
Тлекбек Акпаев отметил значимость матча «Кайрата» с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.
«25 апреля 2002 года я имел честь получить из рук президента УЕФА Леннарта Юханссона для всего Казахстана билет в футбольную Европу — результат долгого и непростого пути.
Визит мадридского «Реала» показал всей стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. На Центральном стадионе Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов – миг, о котором мы мечтали», – написал бывший вице-президент Футбольного союза Казахстана в соцсетях.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportarena.kz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости