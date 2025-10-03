У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг, «Интер» – 3-й. «ПСЖ» – 2-й среди самых молодых, «Челси» – 4-й (CIES)
У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг Европы согласно CIES.
Из отчета Международного центра спортивных исследований следует, что средний возраст игроков неаполитанского клуба в текущем сезоне составляет 29,56 лет.
В топ-5 по этому показателю также входят «Райо Вальекано» (29.50), «Интер» (29,35), «Овьедо» (28,61) и «Осасуна» (28,57).
Самый молодой состав среди клубов топ-5 лиг у «Страсбура» – 21,45. Второе место занимает «ПСЖ» (24,09), третье – «Парма» (24,26). В топ-5 по этому показателю также входят «Челси» (24,36) и «Тулуза» (24,38).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: CIES
