Форвард «Брюгге» Трезольди: «Мечтаю играть за «Милан», я их фанат. Хочу испытать трепет от игры в Италии»
Николо Трезольди заявил о желании играть за «Милан» в будущем.
21-летний нападающий «Брюгге» отдал голевую передачу в матче 2-го тура общего этапа Лигичемпионов против «Аталанты» (1:2).
«Я счастлив играть за «Брюгге», но когда-нибудь я хотел бы испытать трепет от игры в Италии. Я мечтаю носить футболку «Милана», я фанат «россонери» и много слежу за ними», – сказал Трезольди.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
