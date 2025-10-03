Форвард «Брюгге» Трезольди: «Мечтаю играть за «Милан», я их фанат. Хочу испытать трепет от игры в Италии»

Николо Трезольди заявил о желании играть за «Милан» в будущем.

21-летний нападающий «Брюгге » отдал голевую передачу в матче 2-го тура общего этапа Лигичемпионов против «Аталанты» (1:2).

«Я счастлив играть за «Брюгге», но когда-нибудь я хотел бы испытать трепет от игры в Италии. Я мечтаю носить футболку «Милана », я фанат «россонери» и много слежу за ними», – сказал Трезольди .