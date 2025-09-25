  • Спортс
«Арсенал» примет «Брайтон» в 4-м раунде Кубка английской лиги, «Ман Сити» сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Пэлас», «Челси» – с «Вулвс»

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги.

Участие в турнире на данном этапе принимают 16 команд из различных дивизионов. Матчи пройдут в течение недели, начинающейся с 27 октября.

Сформированы следующие пары:

«Арсенал» – «Брайтон»

«Гримсби Таун» – «Брентфорд»

«Суонси» – «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

«Рексхэм» – «Кардифф Сити»

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

«Вулверхэмптон» – «Челси»

«Уиком» – «Фулхэм»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Кубка английской лиги в X
