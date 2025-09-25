«Арсенал» примет «Брайтон» в 4-м раунде Кубка английской лиги, «Ман Сити» сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Пэлас», «Челси» – с «Вулвс»
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги.
Участие в турнире на данном этапе принимают 16 команд из различных дивизионов. Матчи пройдут в течение недели, начинающейся с 27 октября.
Сформированы следующие пары:
«Гримсби Таун» – «Брентфорд»
«Суонси» – «Манчестер Сити»
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
«Рексхэм» – «Кардифф Сити»
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
«Вулверхэмптон» – «Челси»
«Уиком» – «Фулхэм»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Кубка английской лиги в X
