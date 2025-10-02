Канчельскис о Сафонове в «ПСЖ»: «Шансов стать основным не так много, все это понимают. Быть чуть ли не в лучшем клубе мира – уже большая заслуга»
Андрей Канчельскис оценил карьеру Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Карьера Сафонова в Европе складывается блестяще с точки зрения трофеев. По игровой практике, конечно, так сказать нельзя. Но надо понимать, что он сейчас находится чуть ли не в лучшем клубе мира. Быть там – уже большая заслуга.
Конечно, жаль, что все последние победы «ПСЖ» проходят без участия Сафонова. Но сейчас начнутся кубковые игры. Надеюсь, ему там дадут играть. Объективно говоря, у Сафонова сейчас не так много шансов стать основным вратарем «ПСЖ». Все это понимают», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
