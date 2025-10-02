Кассьерра о России: «Моя семья счастлива, важно, что мы чувствуем себя в безопасности. В Петербурге комфортно, это красивый город, здесь приятно гулять»

Матео Кассьерра чувствует себя в безопасности, живя в России.

«Скоро будет пять лет, как я переехал в Россию. С самого начала в этой стране ощущаю себя, как дома. Сначала я жил в Сочи , а уже продолжительное время с большим комфортом живу в Санкт-Петербурге. Моя семья счастлива здесь, для нас очень важно, что мы чувствуем себя в безопасности.

Нам комфортно жить в таком красивом городе. Здесь приятно жить, гулять, куда-то выбираться. Конечно, когда ты как мужчина понимаешь, что твои близкие чувствуют себя комфортно, ты счастлив, испытываешь особые чувства к месту, где живешь», – сказал колумбийский нападающий «Зенита ».