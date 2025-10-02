  • Спортс
1

Каррагер о Райе: «Один из лучших вратарей мира, может соревноваться с Алиссоном за звание лучшего в АПЛ. Это один из важнейших трансферов «Арсенала»

Джейми Каррагер назвал Давида Райю одним из лучших вратарей мира.

«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» (2:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Послушайте, я считаю, что он блестящий вратарь. Это один из важнейших трансферов, которые совершил «Арсенал». Он – настоящий шаг вперед по сравнению с Аароном Рэмсдейлом.

Дэвид Райя может соревноваться с Алиссоном за звание лучшего вратаря Премьер-лиги. Он, безусловно, один из лучших вратарей мира, и именно поэтому он так часто играет на ноль», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
