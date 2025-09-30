  • Спортс
  • Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по версии The Telegraph. Гвардиола – 2-й, Венгер – 3-й, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Эллардайс – 9-й
74

Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по версии The Telegraph. Гвардиола – 2-й, Венгер – 3-й, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Эллардайс – 9-й

The Telegraph состав список лучших тренеров в истории АПЛ.

При составлении рейтинга учитывались достижения с 1992 года – момента основания АПЛ.

Топ-10 лучших тренеров АПЛ по версии The Telegraph:

10. Роберто Манчини (в АПЛ работал с «Манчестер Сити»);

9. Сэм ЭллардайсБолтон», «Ньюкасл», «Блэкберн», «Вест Хэм», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Вест Бромвич», «Лидс»);

8. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»);

7.  Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»);

6. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Вест Хэм»);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

3. Арсен Венгер («Арсенал»);

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

Составитель списка отдельно подчеркнул: Карло Анчелотти не попал в список из-за того, что большинство его достижений связано с работой за пределами АПЛ, а Арне Слота ставить в топ-10 преждевременно.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
рейтинги
