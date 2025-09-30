Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по версии The Telegraph. Гвардиола – 2-й, Венгер – 3-й, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Эллардайс – 9-й
При составлении рейтинга учитывались достижения с 1992 года – момента основания АПЛ.
Топ-10 лучших тренеров АПЛ по версии The Telegraph:
10. Роберто Манчини (в АПЛ работал с «Манчестер Сити»);
9. Сэм Эллардайс («Болтон», «Ньюкасл», «Блэкберн», «Вест Хэм», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Вест Бромвич», «Лидс»);
8. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»);
7. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»);
6. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Вест Хэм»);
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
3. Арсен Венгер («Арсенал»);
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
Составитель списка отдельно подчеркнул: Карло Анчелотти не попал в список из-за того, что большинство его достижений связано с работой за пределами АПЛ, а Арне Слота ставить в топ-10 преждевременно.