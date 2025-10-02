Холанд, Субименди, Джака – среди номинантов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Названы номинанты на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам сентября претендуют 6 футболистов.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити ») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, 5 голов, 1 ассист;

Даити Камада («Кристал Пэлас ») – 2 победы, 1 ничья, 5 созданных моментов, 17 выигранных единоборств;

Янкуба Минте («Брайтон») – 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;

Робин Руфс («Сандерленд») – 1 победа, 2 ничьих, 2 сухих матча, 13 сэйвов;

Гранит Джака («Сандерленд») - 1 победа, 2 ничьих, 2 сухих матча, 2 ассиста;

Мартин Субименди («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 сухой матч.

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.