  • Калмурза набрал более 220 тысяч подписчиков в инстаграме после 0:5 с «Реалом» и обошел Зайнутдинова. Куртуа поддержал голкипера «Кайрата» в комментариях
Калмурза набрал более 220 тысяч подписчиков в инстаграме после 0:5 с «Реалом» и обошел Зайнутдинова. Куртуа поддержал голкипера «Кайрата» в комментариях

Шерхан Калмурза набрал более 200 тысяч подписчиков за сутки.

Накануне «Кайрат» разгромно уступил «Реалу» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:5).

Ворота казахстанской команды защищал 18-летний Шерхан Калмурза. После матча на инстаграм вратаря подписалось более 220 тысяч человек. Сейчас на его аккаунте 285 тысяч подписчиков.  

Калмурза стал самым популярным казахстанским футболистом в соцсети, обойдя Бахтиера Зайнутдинова из «Динамо», которого 270 тысяч фолловеров. 

В комментариях под последним постом Шерхана поддержал голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

«Продолжай работать! Удачи», – написал бельгиец. 

18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Offside
