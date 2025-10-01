Фанаты «Барселоны» скандировали «Дембеле – шлюха» и «Дембеле – сын шлюхи» в ожидании автобуса «ПСЖ» у стадиона
Болельщики «Барселоны» начали оскорблять Усмана Дембеле перед игрой с «ПСЖ».
Сотни фанатов, собравшихся у стадиона «Олимпик Льюис Компанис» в ожидании автобусов команд, начали скандировать «Дембеле – шлюха» и «Дембеле – сын шлюхи».
Француз ранее выступал за «блауграну», а через два года после трансфера в «ПСЖ» получил «Золотой мяч».
«Барселона» и «ПСЖ» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Хвича, Дембеле и Дуэ не сыграют с «Барселоной» в ЛЧ. Витинья – в заявке
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
