Фанаты «Барселоны» скандировали «Дембеле – шлюха» и «Дембеле – сын шлюхи» в ожидании автобуса «ПСЖ» у стадиона

Болельщики «Барселоны» начали оскорблять Усмана Дембеле перед игрой с «ПСЖ».

Сотни фанатов, собравшихся у стадиона «Олимпик Льюис Компанис » в ожидании автобусов команд, начали скандировать «Дембеле – шлюха» и «Дембеле – сын шлюхи».

Француз ранее выступал за «блауграну», а через два года после трансфера в «ПСЖ » получил «Золотой мяч».

«Барселона » и «ПСЖ» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

