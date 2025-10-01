«Рубин» сыграет с «Крыльями Советов». Приходите поддержать команду в домашнем матче против самарцев!
В 11-м туре Мир РПЛ «Рубин» принимает «Крылья Советов».
Матч пройдет в субботу, 4 октября, в 15:15 на стадионе «Ак Барс Арена».
После десяти туров чемпионата казанцы расположились на девятом месте в турнирной таблице, обладая 15-ю очками. Самарцы же идут в таблице на строчку ниже, отставая от казанцев на три очка. Поддержите «Рубин» в домашней игре против «Крыльев»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
