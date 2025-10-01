  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Атлетико» скандировали «Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу», болельщики «Реала» называли Симеоне «рогоносцем». Ла Лига подала жалобу
72

Фанаты «Атлетико» скандировали «Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу», болельщики «Реала» называли Симеоне «рогоносцем». Ла Лига подала жалобу

Ла Лига пожаловалась на поведение болельщиков «Реала» и «Атлетико».

Мадридское дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании закончилось победой команды Диего Симеоне со счетом 5:2. 

Ла Лига подала жалобу на кричалки фанатов обеих команд. На 26-й минуте болельщики «сливочных» оскорбляли главного тренера соперника, называя его «гребаным индейцем» и «рогоносцем». 

Фанаты «матрасников» кричали «Прыгай, кенгуренок, и трахай мадридиста!» и «Надвигается чума, приближаются фанаты «Реала» со своими огромными рогами. Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу». 

Также в жалобе указано, что на 82-й минуте с трибун на поле бросили небольшой предмет. Он ни в кого не попал, Родриго отдал его судье. 

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1259 голосов
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
болельщики
logoДиего Симеоне
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАтлетико
контент
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фонбет Кубок России. «Спартак» против «Пари НН», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
2489 минут назадLive
«Кайрат» или «Реал»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
29 сентября, 12:00Телеграм
Беллингем – игрок года в сборной Англии по версии болельщиков. Райс – 2-й, Кейн – 3-й
530 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
74сегодня, 14:10
18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом»
3342 минуты назад
Вице-президент ФИФА Монтальяни о бане Израиля: «УЕФА приостановит голосование и дождется мирного плана Трампа. Я уважаю любое принятое ими решение»
2158 минут назад
Легендарный «Сан-Сиро» скоро снесут – Тимур Журавель там побывал
сегодня, 14:00Видео
Дивеев о матче со «Спартаком»: «Надеюсь на интересное дерби. Как последние два-три матча: красные карточки, драки, моменты с судьями. Такое нравится и болельщикам, и нам»
20сегодня, 13:57
Вальверде заявил, что не отказывался играть правым защитником: «Я отдал «Реалу» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером»
27сегодня, 13:41
Узнайте в «100к1», кого Елагин считает фаворитом ЛЧ, и смотрите «Барселона» – «ПСЖ» сегодня в 22:00 в Okko!
сегодня, 13:35Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Сочи». Рассказов и Камано в старте. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Пари НН» – «Спартак». Ливай и Бонгонда играют. Онлайн-трансляция
148 минут назадLive
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Были сложные моменты, тренировки отдельно от команды. Но я не могу сказать ничего плохого о клубе»
9 минут назад
Президент «Интера» Маротта: «Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Наша лига – транзитная»
10 минут назад
Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»
520 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не обыграл «Ульсан» в азиатской ЛЧ – 1:1. У команды ничья и поражение в двух матчах турнира
126 минут назад
«Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»
29 минут назад
«У Моуринью везде давно не получается. Но он на одних неустойках заработал больше 100 млн евро. Хороший бизнес открыл со своими агентами». Мостовой о португальце
2146 минут назад
Романцев об ужесточении лимита: «Не стоит обольщаться, что к нам лавиной хлынет своя талантливая молодежь. Я за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших чемпионат»
757 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Ульсаном», «Виссел Кобе» победил «Мельбурн Сити»
4сегодня, 14:08