Фанаты «Атлетико» скандировали «Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу», болельщики «Реала» называли Симеоне «рогоносцем». Ла Лига подала жалобу
Ла Лига пожаловалась на поведение болельщиков «Реала» и «Атлетико».
Мадридское дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании закончилось победой команды Диего Симеоне со счетом 5:2.
Ла Лига подала жалобу на кричалки фанатов обеих команд. На 26-й минуте болельщики «сливочных» оскорбляли главного тренера соперника, называя его «гребаным индейцем» и «рогоносцем».
Фанаты «матрасников» кричали «Прыгай, кенгуренок, и трахай мадридиста!» и «Надвигается чума, приближаются фанаты «Реала» со своими огромными рогами. Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу».
Также в жалобе указано, что на 82-й минуте с трибун на поле бросили небольшой предмет. Он ни в кого не попал, Родриго отдал его судье.
Барселона
Будет ничья
ПСЖ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости