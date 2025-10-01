  • Спортс
  • Бальде включен в заявку «Барсы» на матч с «ПСЖ» в ЛЧ. Защитник месяц не играл из-за травмы
14

Бальде включен в заявку «Барсы» на матч с «ПСЖ» в ЛЧ. Защитник месяц не играл из-за травмы

Алекс Бальде восстановился от травмы и может сыграть впервые за месяц.

Защитнику «Барселоны» разрешили принять участие в сегодняшнем матче против «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 22-летний футболист включен в заявку каталонской команды. 

Напомним, Бальде не играл с 31 августа из-за травмы задней поверхности бедра. 

Матч «Барселона» – «ПСЖ» начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?391 голос
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
