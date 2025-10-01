  • Спортс
  Антони о татуировке «просветленный»: «Она имеет для меня огромное значение, я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел»
17

Антони о татуировке «просветленный»: «Она имеет для меня огромное значение, я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел»

Антони рассказал, почему считает себя просветленным.

Вингер «Бетиса» высказался о татуировке с надписью iluminado («просветленный») на шее. 

«Эта татуировка имеет для меня огромное значение. Я чувствую себя просветленным благодаря тому, откуда я родом, через что мне пришлось пройти, где я жил, что было очень трудно. Поэтому, когда я забиваю, я показываю на нее.

Я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел», – сказал бразилец в интервью Onda Cero. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
