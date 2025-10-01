Антони о татуировке «просветленный»: «Она имеет для меня огромное значение, я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел»
Антони рассказал, почему считает себя просветленным.
Вингер «Бетиса» высказался о татуировке с надписью iluminado («просветленный») на шее.
«Эта татуировка имеет для меня огромное значение. Я чувствую себя просветленным благодаря тому, откуда я родом, через что мне пришлось пройти, где я жил, что было очень трудно. Поэтому, когда я забиваю, я показываю на нее.
Я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел», – сказал бразилец в интервью Onda Cero.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
