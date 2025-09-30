Антони о детстве в фавелах: «Я перепрыгивал через трупы, чтобы добраться до школы. Вытащить семью оттуда было моей главной целью»

Антони вспомнил о жизни в фавелах в детстве.

«Да, я перепрыгивал через трупы, чтобы добраться до школы. Это пугало нас, то, что происходит в фавеле, не из приятных. Вот почему я говорю, что я просветленный. Там, где я жил, было очень трудно получить возможность, и теперь я олицетворяю все, через что мне пришлось пройти.

Я играл в основной команде [«Сан-Паулу»] и все еще жил в фавеле, потому что привык к этому, но наступило время перемен, и мне нужно было вывезти свою семью. Мой дом был очень скромным. У меня не было своей комнаты, я спал на диване.

Сначала мне было трудно представить, что я стану футболистом, потому что это было просто развлечением, но время шло, и мечты становились масштабнее. Я видел, как мои родители усердно трудятся каждый день, и сказал им: «Сегодня вы работаете ради меня, но придет время, когда я буду работать ради вас». Главной целью было вытащить семью из фавелы», – сказал вингер «Бетиса » в интервью Onda Cero.

Бразилец также упомянул, что его отец просил наркоторговцев держаться подальше от их дома ради спокойствия детей.