Антони – второй по вероятности автор гола в матче «Бетис» – «Осасуна». У бразильца 1+1 в 3 играх этого сезона

«Бетис» сыграет с «Осасуной» в 7-м туре Ла Лиги.

«Бетис» – фаворит с коэффициентом 1.70. На «Осасуну» букмекеры дают 5.30, на ничью – 4.00.

Самым вероятным автором гола в матче котируется форвард «Бетиса» Кучо Эрнандес (2.60).

На втором месте по шансам на забитый мяч – Антони. Экс-вингер «МЮ» забил один гол и отдал ассист в 3 матчах этого сезона. На его гол можно поставить за 2.75.

