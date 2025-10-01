Обамеянг – самый возрастной игрок в истории с тремя очками в матче ЛЧ. У форварда «Марселя» 1+2 против «Аякса» в 36 лет
Пьер-Эмерик Обамеянг установил рекорд в Лиге чемпионов.
Форвард «Марселя» стал самым возрастным игроком в истории, сделавшим 3 результативных действия в матче ЛЧ.
Вчера марсельцы обыграли «Аякс» (4:0) во 2-м туре общего этапа турнира. Обамеянг забил гол и сделал 2 ассиста в возрасте 36 лет и 104 дней.
Подробная статистика игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta Sports
