Гендиректор «Баварии» уверен, что Олисе может выиграть «Золотой мяч»: «Это абсолютно реально, учитывая его развитие и игру»

Ян-Кристиан Дрезен считает, что Майкл Олисе может выиграть «Золотой мяч».

– Сможет ли Майкл Олисе однажды выиграть «Золотой мяч»?

– Я в этом убежден. Это абсолютно реально, учитывая его развитие и игру за «Баварию», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен в интервью Bild.

В этом сезоне Олисе забил 3 гола и сделал 2 передачи в 5 матчах в Бундеслиге.