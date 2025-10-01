Гендиректор «Баварии» уверен, что Олисе может выиграть «Золотой мяч»: «Это абсолютно реально, учитывая его развитие и игру»
Ян-Кристиан Дрезен считает, что Майкл Олисе может выиграть «Золотой мяч».
– Сможет ли Майкл Олисе однажды выиграть «Золотой мяч»?
– Я в этом убежден. Это абсолютно реально, учитывая его развитие и игру за «Баварию», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен в интервью Bild.
В этом сезоне Олисе забил 3 гола и сделал 2 передачи в 5 матчах в Бундеслиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
